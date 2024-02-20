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ПСВ - Боруссия Дортмунд 1:1 обзор матча и результат игры 20.02.2024

Судьба команд решится в ответной игре.
Вчера, 23:56
ПСВ - Боруссия Дортмунд / Getty Images
ПСВ - Боруссия Дортмунд / Getty Images

Во вторник, 20 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ принимал Боруссию Дортмунд. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Первый гол в данной встрече был забит в середине первого тайма. Дониэл Мален вывел "шмелей" вперед на 24-й минуте.

Паритет в матче был возобновлен на старте второй половины игры. Форвард Люк де Йонг удачно реализовал 11-метровый удар. Как оказалось позднее, данный гол был последним в матче.

Напомним, ответный матч между ПСВ и Боруссией состоится 13 марта в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Статистика матча Лиги чемпионов ПСВ - Боруссия Дортмунд 

ПСВ - Боруссия Дортмунд 1:1
Голы: де Йонг, 56 пенальти - Мален, 24

Ожидаемые голы (XG): 1.62 - 1.00
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 14 - 9
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 8 - 13

ПСВ: Бенитес, Тезе, Боскальи, Схаутен, Дест, Обиспо, Верман, Тилльман, Сайбари (Мауро Жуниор, 83), Лосано (Пепи, 75), Бакайоко, де Йонг.

Боруссия: Майер, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Ройс (Брандт, 62), Забитцер, Джан, Мален (Озджан, 82), Санчо (Вольф, 68), Фюллькруг (Мукоко, 82).

Предупреждения: Лосано (22), Матсен (42), Шлоттербек (45).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСВ Боруссия Дортмунд

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