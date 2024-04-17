Барселона - ПСЖ 1:4: обзор матча и результат игры 16.04.2024

Парижский клуб отыгрался в ответном матче с каталонцами и вышел в полуфинал турнира.

Во вторник, 16 апреля, Барселона принимала ПСЖ в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

После победы 3:2 в первом поединке каталонцы вели в счете во второй встрече, но после удаления все пошло не так и завершилось разгромом 1:4.

Барселоне удалось открыть счет на 12-й минуте, когда прострел в штрафную от Ламина Ямала замкнул автор дубля в первом поединке Рафинья.

Источник: Getty Images

Тем не менее планы каталонцев нарушил защитник Рональд Араухо, который по истечении получаса игры заработал прямую красную карточку за фол последней надежды.

Воспользоваться численным преимуществом ПСЖ сумел еще до перерыва, а результативный удар себе в актив записал бывший игрок Барселоны Усман Дембеле.

Источник: Getty Images

Во втором тайме выровнять ситуацию в двухматчевом противостоянии удалось Витинье, который на 54-й минуте дальним ударом из-за пределов штрафной поразил нижний угол ворот.

Источник: Getty Images

А уже вскоре Килиан Мбаппе вывел парижан вперед в борьбе за выход в полуфинал, реализовав пенальти. Каталонцы даже в меньшинстве пытались исправить ситуацию, но свои моменты не реализовали, а Мбаппе на 89-й минуте поставил точку в матче, оформив разгром соперника.

Источник: Getty Images

В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ встретится с дортмундской Боруссией, которая по сумме двух матчей одолела Атлетико (1:2, 4:2).

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Статистика матча Барселона - ПСЖ 1/4 финала Лиги чемпионов

Барселона - ПСЖ 1:4 (первый матч - 3:2)

Голы: Рафинья, 12 - Дембеле, 40, Витинья, 54, Мбаппе, 61 (пен.), 89

Ожидаемые голы (xG): 0.87 - 2.83

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 8 - 21

Удары в створ: 4 - 9

Угловые: 3 - 9

Фолы: 9 - 12

Атаки: 62 - 103

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу (Феликс, 82) - де Йонг (Лопес, 83), Гюндоган, Педри (Торрес, 62) - Ямал (Мартинес, 34), Левандовски, Диас

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш - Заир-Эмери (Угарте, 81), Витинья, Руис (Асенсио, 77) - Дембеле (Коло Муани, 88), Мбаппе, Баркола (Кан Ин, 76)

Предупреждения: Мартинес, Левандовски, Гюндоган - Мбаппе, Руис, Маркиньос, Доннарумма.

Удаление: Араухо, 29.

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