В ПСЖ готовились к поездке на Уэмбли до ответного матча с Боруссией Дортмунд

Парижане не верили, что «шмели» пройдут их.

В стане французского ПСЖ до последнего не верили, что они не пройдут в финал Лиги чемпионов.

Как сообщает издание L'Equipe, парижане начали подготовку к поездке на Уэмбли еще до ответного матча с Боруссией Дортмунд. Некоторым людям в клубе было дано соответствующее указание.

Читай также: Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид: Когда финал Лиги чемпионов

В местном гранде не верили в то, что Боруссия пройдет их и были уверены в том, что им легко удастся камбэкнуть в поединке на Парк де Пренс.

Напомним, в ответном матче "шмели" вновь одолели ПСЖ благодаря голу Матса Хуммельса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!