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В ПСЖ готовились к поездке на Уэмбли до ответного матча с Боруссией Дортмунд

Парижане не верили, что «шмели» пройдут их.
Сегодня, 20:06
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В стане французского ПСЖ до последнего не верили, что они не пройдут в финал Лиги чемпионов.

Как сообщает издание L'Equipe, парижане начали подготовку к поездке на Уэмбли еще до ответного матча с Боруссией Дортмунд. Некоторым людям в клубе было дано соответствующее указание.

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В местном гранде не верили в то, что Боруссия пройдет их и были уверены в том, что им легко удастся камбэкнуть в поединке на Парк де Пренс.

Напомним, в ответном матче "шмели" вновь одолели ПСЖ благодаря голу Матса Хуммельса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ПСЖ

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