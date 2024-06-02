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Перес стал рекордсменом по количеству выигранных Лиг чемпионов в качестве президента

Флорентино обошел другого легендарного президента мадридского Реала.
Сегодня, 01:03
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

В рамках финала Лиги чемпионов Реал победил Боруссию Дортмунд.

Таким образом, президент мадридцев Флорентино Перес "привел" свой клуб к седьмому титулу чемпионов Европы за свою каденцию. Это является рекордом среди президентов всех клубов, которые принимали участие в турнире.

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Ранее это достижение принадлежало легендарному Сантьяго Бернабеу, в честь которого назван домашний стадион «сливочных». При его правлении клуб завоевал шесть «ушастых» трофеев. 

Близко к обоим испанцам подобрался Сильвио Берлускони, с которым Милан взял все свои пять трофеев Лиги чемпионов в истории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Флорентино Перес

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