В рамках финала Лиги чемпионов Реал победил Боруссию Дортмунд.

Таким образом, президент мадридцев Флорентино Перес "привел" свой клуб к седьмому титулу чемпионов Европы за свою каденцию. Это является рекордом среди президентов всех клубов, которые принимали участие в турнире.

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Ранее это достижение принадлежало легендарному Сантьяго Бернабеу, в честь которого назван домашний стадион «сливочных». При его правлении клуб завоевал шесть «ушастых» трофеев.

Близко к обоим испанцам подобрался Сильвио Берлускони, с которым Милан взял все свои пять трофеев Лиги чемпионов в истории.

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