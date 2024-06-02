Карвахаль: В первом тайме Реал не заслуживал даже ничьей

Защитник Реала Дани Карвахаль поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

"В первом тайме мы не заслуживали даже ничьей... Но это футбол, и мы очень, очень счастливы".

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"В этом году я стал подключаться к угловым, и, как я всегда говорю своей семье, решимость – ключевой момент в моей карьере. Первый удар у меня пошел выше, так что второй я должен был забивать", – сказал испанец в интервью Marca.

Напомним, Реал обыграли в финале турнира Боруссию Дортмунд со счетом 2:0. Дани стал автором одного из забитых мячей.

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