Анчелотти - о победе в ЛЧ: К этому не привыкнуть

Итальянец сам не понимает, как постоянно выигрывает трофей.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о победе в Лиге чемпионов.

"К этому никогда не привыкнуть. Было сложно, очень сложно, сложнее, чем ожидалось. Во втором тайме мы играли лучше, действовали более сбалансированно, меньше теряли мяч. Мечта продолжается.

Я немного отчитал Винисиуса. В первом тайме мы были немного ленивыми, теряли мяч, а соперник играл так, как хотел".

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"Немного грустно из-за ухода Крооса, но он хотел уйти вот так. Он принял решение завершить карьеру, и мы должны отнестись к этому с уважением", – сказал итальянец в интервью Movistar.

Напомним, в финале ЛЧ Реал обыграл Боруссию Дортмунд со счетом 2:0.

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