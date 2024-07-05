Ворскла и Колос узнали соперниц в женской Лиге чемпионов

Женские команды полтавской Ворсклы и ковалевского Колоса узнали соперниц в квалификации Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки определилось, что ворсклянки в первом раунде пути чемпионов сыграют с представительницами Латвии РФШ. В случае успеха девушкам придется сыграть с победителем пары Ференцварош (Венгрия) - Флора (Эстония)

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Что касается Колоса, то его женская команда сыграет с нидерландками из Аякса, а в случае победы выйдут на победителя пары Брондбю (Дания) - Фиорентина (Италия).

Матчи наших команд состоятся 4 сентября.

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