Новичок Динамо назвал ключевой фактор для успеха в матче с Партизаном

Полузащитник Динамо Александр Пихаленок, который пополнил состав киевлян этим летом, прокомментировал противостояние с Партизаном во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

По мнению представителя "бело-синих", для успешного выступления главное будет не проиграть сербскому сопернику в плане борьбы на поле.

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"Будет очень трудный матч - это сто процентов. Сербы всегда играют в силовой футбол. Будет много борьбы - в этом компоненте важно не проиграть, и тогда все будет хорошо.

Настрой должен быть всегда, в каждом матче должна быть стопроцентная самоотдача. Если говорить о квалификации - труднее всего проходить первого соперника.

Первый официальный матч в сезоне для Динамо? Не могу сказать, будет ли это преимуществом для Партизана. Надо выходить и играть с первой и до последней минуты, отдаваться на поле на все сто процентов.

Конечно, ждем наших болельщиков в Люблине. Приглашаем прийти на стадион. Их поддержка очень важна для нас", - приводит слова Пихаленка официальный сайт Динамо.

Напомним, что первый поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов, который будет номинально домашним для Динамо, состоится во вторник, 23 июля, в польском Люблине на Арене Люблин и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч на поле Партизана будет сыгран в среду, 31 июля.

Ранее сообщалось, что соперник Динамо в Лиге чемпионов остался без преимущества в домашнем матче против киевлян.

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