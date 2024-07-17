Динамо неожиданно объявило о трансфере грузинского полузащитника

Киевское Динамо неожиданно презентовало новое усиление своего состава.

Как сообщила пресс-служба «бело-синих», в клуб перешел 18-летний грузин Александре Пейкришвили. Сумма трансфера из тибилского Динамо неизвестна.

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Контракт с капитаном сборной Грузии до 18 лет подписан на 5 лет. Финансовые детали не сообщаются.

Пейкришвили выступает на позиции центрального полузащитника. Преимущественно выступал за Динамо Тбилиси, сыграв 28 матчей и забив 9 голов

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