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Динамо неожиданно объявило о трансфере грузинского полузащитника

Александре Пейкришвили стал игроком «бело-синих».
Сегодня, 00:26
Александре Пейкришвили / Getty Images
Александре Пейкришвили / Getty Images

Киевское Динамо неожиданно презентовало новое усиление своего состава.

Как сообщила пресс-служба «бело-синих», в клуб перешел 18-летний грузин Александре Пейкришвили. Сумма трансфера из тибилского Динамо неизвестна.

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Контракт с капитаном сборной Грузии до 18 лет подписан на 5 лет. Финансовые детали не сообщаются.

Пейкришвили выступает на позиции центрального полузащитника. Преимущественно выступал за Динамо Тбилиси, сыграв 28 матчей и забив 9 голов

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