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Динамо показало кадры с тренировки накануне матча против Партизана в Лиге чемпионов

Киевляне сойдутся с сербами уже сегодня, 23 июля.
Сегодня, 15:49
Тренировка Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Тренировка Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо уже сегодня, 23 июля, проведет матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где соперником команды Александра Шовковского станет сербский Партизан.

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Пресс-служба "бело-синих" показала некоторые фрагменты по тренировочному процессу команды на "Арене Люблин". Футболисты активно и сосредоточенно готовились к предстоящему матчу, выполняя все указания тренерского штаба.

Напомним, матч Динамо – Партизан на "Арене Люблин" в Польше стартует в 21:00 по киевскому времени. Победитель этой пары в третьем раунде квалификации сойдется с шотландским ФК Рейнджерс.

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