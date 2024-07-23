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Динамо - Партизан: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения.
Сегодня, 09:46
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images

Во вторник, 23 июля, состоится первый матч противостояния Динамо и Партизана в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Поединок пройдет в польском Люблине на Арене Люблин. Стартовый свисток встречи запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Динамо - Партизан

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов между Динамо и Партизаном в Украине будет доступна на канале 2+2, а также на ОТТ-платформе MEGOGO. При этом встречу также будет транслировать YouTube-канал FootballHub.

Украинский и сербский клубы встречались между собой четыре раза. Причем все предыдущие игры завершились победой "бело-синих".

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Впервые команды сыграли 15 сентября 1976 года. Тогда киевляне разгромили своего соперника со счетом 3:0, благодаря голам Владимира Онищенко, Владимира Трошкина и Олега Блохина.

Последняя на данный момент встреча Динамо и Партизана состоялась в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Тогда украинцы также добыли разгромную победу (4:1).

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