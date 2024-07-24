"Это шок": тренер Партизана оценил разгромное поражение от Динамо

Главный тренер Партизана Александар Станоевич высказался о поражении от Динамо (2:6) в рамках квалификации Лиги чемпионов.

По словам специалиста, команды показали равную игру в первом тайме, но затем украинский клуб включился.

Читай также: "Задали планочку": Шахтер, Полесье и другие клубы поздравили Динамо с разгромом Партизана

"Неутешительный для нас результат. Мы достаточно наивно и легко пропустили голы, Динамо показало нам, насколько они впереди нас во всех элементах футбольной игры. Нам нужно кое-что исправить и продолжить работу. Это показатель того, где мы находимся по отношению к Лиге чемпионов.

С серьезными командами такого не бывает. Первый тайм был равным, они контролировали игру, нам не угрожали, но в итоге все полностью перевернулось. Во втором тайме они нас просто переиграли, были физически лучше.

Это был действительно настоящий шок, на финише они забили три гола. Мы сказали игрокам стараться забивать и оставаться в игре. Нам удалось сократить отставание, но мы не выдержали их ритма и скорости, пропустили гол, и тогда все решилось.

Конечно, трудно попасть в следующий раунд, потому что была разница не только в голах, но и в игре. Мы не можем так играть, нам нужно извлекать уроки, мы пытались навязать свою игру, мы можем стараться. Если мы играем, то мы должны подняться, мы должны двигаться вперед", - приводит слова тренера TV Arena Sport.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Партизан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!