"Задача еще не решена": Шовковский оценил победу Динамо над Партизаном

Главный тренер Динамо Александр Шовковский высказался о победе над Партизаном (6:2) в квалификации Лиги чемпионов.

Специалист заявил, что команда должна провести второй поединок, чтобы выйти в следующий раунд.

"Поздравляю всех с победой, но сразу хочу подчеркнуть, что задача еще не решена. Есть еще ответный матч, поэтому будем продолжать готовиться к нему в том же направлении, что и к этой игре. Будем смотреть и разбирать первый матч, анализировать собственные ошибки, без которых футбола не бывает. Но самое главное – это старание, которое было на поле, наши наработки, ребята выполняли установку на игру, и теперь имеем довольно неплохой результат перед ответным матчем".

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Специалист похвалил подопечных за показаную игру.

"Эта игра дала нам определенную информацию. В частности, о чем мы договаривались перед матчем, так, в общем, и произошло. Я ничего не буду говорить о тех тактических установках, которые мы пытались донести в отношении соперника, ведь у нас впереди еще ответный матч, но в целом ребята выполнили все, о чем мы просили. Что больше всего понравилось, что даже подарив оппонентам пенальти, мои подопечные не стушевались, продолжили придерживаться плана на игру. Как бы ни складывался матч, мы должны быть до финального свистка сконцентрированными".

Шовковский также высказался по поводу Тымчика, который не попал в заявку, и Александра Караваева, который был заменен в перерыва (он допустил ошибку, которая привела к пенальти - прим.).

"К сожалению, еще во время сборов Тымчик получил травму и сейчас восстанавливается. Он с нами, поэтому ждем, когда Александр сможет приступить к полноценным тренировкам. Пока он работает индивидуально.

Караваев? Во-первых, вы никогда не узнаете, что происходит в нашей раздевалке. Во-вторых, я почувствовал, что надо сделать эти две замены".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Партизан.

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