Суркис: Победа над Партизаном стала для Динамо самой важной за последние годы

Первый матч противостояния второго раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Партизаном завершился разгромной победой украинского коллектива со счетом 6:2.

Президент столичного клуба Игорь Суркис прокомментировал победу своей команды, отметив принципиальность данной дуэли.

"Я ожидал, что команда выйдет и будет бороться. Нас очень беспокоило, как это будет происходить. Вы знаете, что Партизан ездил в россию, а россия не просто убивает наших граждан, а убивает наших детей, женщин. Поэтому эта победа была очень важной", - цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Могу сказать, что она была самой важной за последние годы. Мы подарили радость нашим болельщикам, тем, кто защищает нашу Родину, наши семьи. Слава Украине!

"Я очень доволен, поздравил ребят. Большое спасибо болельщикам, которые пришли на стадион, также благодарен Президенту Украины, который дает нам возможность представлять страну на международной арене в Европе".

Суркис рассказал о поддержке болельщиков в Люблине, которые пришли поддержать Динамо, а также об игроках, которые справились с задачей, несмотря на то, что они первыми пропустили.

Источник: ФК Динамо Киев

"В Польше нас очень хорошо приняли, вы видели, как нас поддерживали болельщики. Поэтому футбола без поддержки руководства страны могло и не быть. Мы будем дальше стараться играть как можно лучше и проходить дальше по турнирной сетке".

"У нас есть глубина состава, и все ребята понимают ту игровую модель, которую предлагает Александр Шовковский. Те, кто выходил на поле, прибавляли по ходу игры. Досадный гол, который пропустили в начале - такое бывает, это футбол".

"Но ребята справились с этим, и несмотря на то, что пропустили второй необязательный мяч, смогли обеспечить такой счет, после которого едем в Белград более-менее спокойными. Но расслабляться нельзя и полноценно готовиться к следующей игре".

Я еще раз хочу поздравить с этой важной победой. Партизан очень нас разозлил, и мы одержали победу для всех наших воинов, женщин, украинских семей. Сегодня пришло много украинцев, поддерживали нас с первой до последней минуты. Нас не поддерживали так уже четыре года, поскольку мы играли без зрителей. И сегодня была невероятная атмосфера.

Ранее полузащитник Динамо Владимир Бражко прокомментировал разгромную победу над Партизаном в Лиге чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!