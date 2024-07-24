Бражко - о разгроме Партизана: Хотелось добыть победу для каждого украинца

Киевское Динамо добыло разгромную победу над Партизаном (6:2) в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Хавбек "бело-синих" Владимир Бражко пообщался с пресс-службой клуба, рассказав о своих эмоциях после поединка.

"Конечно, эмоции еще присутствуют, ведь все понимали, против кого мы играем. Нужна была победа, хотели забить как можно больше, чтобы иметь преимущество перед ответным матчем. Считаю, сыграли очень хорошо, но при этом могли и не пропускать мячи - там пенальти, там сумбур в штрафной площадке... Будем работать, чтобы во втором матче сыграть на ноль".

"Вся агрессия, все эмоции, споры остаются на поле. В общем, контролировал себя, но в эпизоде с пенальти я подбежал к арбитру и хотел спросить, почему не смотрели ВАР, когда соперник на 2-й минуте ударил меня прямой ногой в берцовую кость. Честно, был шокирован... Но потом я забил гол, отдал ассист, мы забили шесть мячей - и я успокоился".

"В целом, были уверены в себе. Да, неприятно было пропускать с пенальти, но по себе чувствовал, что мы дожмем, забьем. Пошли момент за моментом, могли и больше забивать. Впрочем, считаю, сыграли хорошо, и будем работать, чтобы не пропускать".

Источник: ФК Динамо Киев

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Украинец отметил атмосферу на стадионе в Люблине, где проходила еврокубковая встреча.

"На самом деле, была очень хорошая атмосфера. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас. Также чувствовали заряд от каждого болельщика, кто не смог прийти на стадион и болел перед экраном телевизора. Конечно, концентрация была на игре, но болельщики заставляли нас бежать вперед, и это очень чувствовалось".

"По себе чувствовал, что готов даже 90 минут сыграть. Но меня решили поменять - возможно, из-за того, что была желтая карточка. Главное, что удалось одержать убедительную победу. Против этого соперника хотелось забить как можно больше и одержать победу для каждого украинца".

Напомним, что ответный матч между Динамо и Партизаном пройдет 31 июля.

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