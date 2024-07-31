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Наставник Партизана: Динамо - команда высокого уровня с прекрасными исполнителями

"Запел" по новому после разгромного поражения.
Сегодня, 00:39
Александар Станоевич
Александар Станоевич

Наставник сербского Партизана Александр Станоевич высказался о киевском Динамо накануне ответного матча в квалификации Лиги чемпионов.

По словам специалиста, «бело-синие» имеют отличных игроков и в целом высокий уровень команды.

"Динамо - команда высокого уровня с отличными игроками. Они еще не начали играть в чемпионате, поэтому я ожидаю, что они выйдут в лучшем возможном составе. Честно говоря, я думаю только о своей команде, как нам стать лучшими. Это наш шанс показать, на что мы способны на европейской сцене сейчас".

Также Станоевич высказался о политическом подтексте поединка, отметив, что с фанатами московского цска у болельщиков Партизана «родительские отношения».

"Я не хотел бы комментировать нефутбольные вещи. Мы не имели проблем на выезде в Люблине. Я видел некоторые заявления, но мне это неинтересно. У Партизана и наших болельщиков родительские отношения с ЦСКА на протяжении десятилетий, это спорт, и ничто другое не будет нашей мотивацией, когда мы завтра будем играть с Динамо", - цитирует слова Александра пресс-служба клуба.

Напомним, перед первым матчем рулевой сербов сравнил Динамо с одноименным клубом из москвы .

Также стоит отметить, что летом Партизан ездил на "братский" турнир в россию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Партизан

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