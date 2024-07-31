Динамо сыграет в сине-желтом комплекте против Партизана

Команды утвердили формы, в которых проведут поединок.

Сегодня, 31 июля, состоится второй поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов Партизан - Динамо.

Утром команды утвердили игровые комплекты на этот матч. Об этом сообщила пресс-служба киевлян.

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"Бело-синие" сегодня будут "сине-желтыми“, играя в комплекте формы, который является данью флагу Украины. Вратарь столичного гранда наденет серую форму.

Что касается сербов. то они будут в своем традиционном бело-черном комплекте, а вратарь наденет оранжевую форму.

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