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"Встретятся разные культуры футбола": Шовковский оценил соперника Динамо в отборе Лиги чемпионов

Тренер киевской команды поделился ожиданиями от противостояния с шотландским Рейнджерс.
Сегодня, 07:58
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал предстоящий первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против шотландского Рейнджерс.

"Безусловно, команда, против которой нам предстоит сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, имеет большую историю. И хотя в последние десятилетия у Рейнджерс были определенные проблемы, клуб смог подняться, вернуться в высший дивизион, стали чемпионами, завоевали Кубок Шотландии и Кубок лиги, и сейчас находятся на пути возвращения тех знаменитых традиций, которые есть у этого клуба".

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"Мы с большим нетерпением ждем этого противостояния, в котором встретятся две разные культуры футбола. Со своей стороны постараемся проявить свои лучшие качества. Но при этом изучали нашего соперника, и можем ожидать угрозы как от прекрасно действующих на завершающей стадии форвардов, так и от активных фланговых игроков. Команда опытная, амбициозная, играет в очень быстрый футбол. Так что нас ждет интересное противостояние", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, что номинально домашний для Динамо матч с Рейнджерс состоится во вторник, 6 августа, в польском Люблине и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее Рейнджерс перед матчами с Динамо объявил о продлении контракта с тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рейнджерс Динамо Киев Александр Шовковский

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