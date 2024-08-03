Рейнджерс перед матчами с Динамо объявил о продлении контракта с тренером

Шотландский Рейнджерс, который станет соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов, на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Филиппом Клеманом.

Как информирует официальный сайт "джерс", 50-летний бельгийский специалист подписал новый договор, рассчитанный до лета 2028 года.

rangers.co.uk

Ранее Клеман выигрывал чемпион Бельгии с Генком, после чего взял два чемпионских титула с Брюгге.

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Рейнджерс бельгиец возглавил в октябре 2023 года. Шотландская команда под его руководством выиграла Кубок лиги, а в чемпионате стала второй, проиграв титул Селтику.

Напомним, что Рейнджерс будет соперником Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый поединок, номинально домашний для киевлян, состоится 6 августа в польском Люблине и начнется в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в Глазго 13 августа.

Ранее Рейнджерс огласил заявку на матчи с Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

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