iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рейнджерс перед матчами с Динамо объявил о продлении контракта с тренером

Наставник соперника киевлян заключил новый долгосрочный договор с шотландским клубом.
Сегодня, 16:40
Филипп Клеман / Getty Images
Филипп Клеман / Getty Images

Шотландский Рейнджерс, который станет соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов, на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Филиппом Клеманом.

Как информирует официальный сайт "джерс", 50-летний бельгийский специалист подписал новый договор, рассчитанный до лета 2028 года.

rangers.co.uk
rangers.co.uk

Ранее Клеман выигрывал чемпион Бельгии с Генком, после чего взял два чемпионских титула с Брюгге.

Читай также: Динамо – Рейнджерс: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Рейнджерс бельгиец возглавил в октябре 2023 года. Шотландская команда под его руководством выиграла Кубок лиги, а в чемпионате стала второй, проиграв титул Селтику.

Напомним, что Рейнджерс будет соперником Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый поединок, номинально домашний для киевлян, состоится 6 августа в польском Люблине и начнется в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в Глазго 13 августа.

Ранее Рейнджерс огласил заявку на матчи с Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов рейнджерс филипп клеман

Статьи по теме

Финалист Лиги чемпионов станет игроком середняка АПЛ Финалист Лиги чемпионов станет игроком середняка АПЛ
Лига чемпионов: известны 29 участников - семь команд добавятся через плей-офф Лига чемпионов: известны 29 участников - семь команд добавятся через плей-офф
Динамо – Рейнджерс: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Рейнджерс: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
В Динамо рассказали подробности травмы Дячука в матче с Партизаном В Динамо рассказали подробности травмы Дячука в матче с Партизаном
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса стал автором первого гола в новом сезоне УПЛ
Игрок Кривбасса стал автором первого гола в новом сезоне УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: старт УПЛ, Порту - Спортинг в Суперкубке Португалии и Олимпиада-2024
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры19:45
Чжэн Циньвэнь разгромила обидчицу Костюк в финале за золото Олимпийских игр
Бокс19:39
Стивенсон назвал вероятную дату боя с Дэвисом
Олимпийские игры19:19
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2024: Ковтун стал четвертым в вольных упражнениях, Верняев - пятым на коне
Европа19:15
Атлетико официально подписал второго лучшего форварда Ла Лиги
Украина18:48
Игрок Кривбасса стал автором первого гола в новом сезоне УПЛ
Европа18:41
Боруссия в срочном порядке ищет замену Фюллькругу
Европа18:18
Кухаревич вернулся в шотландский чемпионат
Киберспорт18:14
NaVi вылетили с Clavision, проиграв команде из ОАЭ
Украина17:50
УПЛ: нулевая ничья Вереса и Карпат в стартовом матче, Кривбасс примет Черноморец
Олимпийские игры17:49
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Ус финишировала 2-й в первом раунде экстрим-слалома
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK