Рейнджерс перед матчами с Динамо объявил о продлении контракта с тренером
Шотландский Рейнджерс, который станет соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов, на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Филиппом Клеманом.
Как информирует официальный сайт "джерс", 50-летний бельгийский специалист подписал новый договор, рассчитанный до лета 2028 года.
Ранее Клеман выигрывал чемпион Бельгии с Генком, после чего взял два чемпионских титула с Брюгге.
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Рейнджерс бельгиец возглавил в октябре 2023 года. Шотландская команда под его руководством выиграла Кубок лиги, а в чемпионате стала второй, проиграв титул Селтику.
Напомним, что Рейнджерс будет соперником Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый поединок, номинально домашний для киевлян, состоится 6 августа в польском Люблине и начнется в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в Глазго 13 августа.
Ранее Рейнджерс огласил заявку на матчи с Динамо в квалификации Лиги чемпионов.
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