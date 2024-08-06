"Нам нужно быть готовыми": Шапаренко рассказал, чего ожидать от Рейнджерс

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился мыслями о шотландском Рейнджерс, с которым киевляне встретятся в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Ждем очень силовой игры. Мы видели видеообзоры их матчей, они ведут силовую игру, очень быстрые контратаки. Тренерский штаб указал нам на их взаимодействия, теперь все зависит от нас, ведь нам играть на поле".

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"Что Англия, что Шотландия - примерно один уровень футбола. И там, и там много борьбы, и нам нужно быть готовыми вступать в борьбу, не бояться, и, конечно же, навязывать свою игру, ту, которую мы сами хотим видеть. Нам неважно, как играет соперник, нас должна волновать только своя игра, мотивация. Будем стремиться только к победе", - приводит слова Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, что номинально домашний для Динамо матч с Рейнджерс состоится во вторник, 6 августа, в польском Люблине и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Динамо Александр Шовковский также высказался о Рейнджерс.

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