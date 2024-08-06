"Лига Европы не будет неудачей": Тренер Рейнджерс - о противостоянии с Динамо

Главный тренер Рейнджерс Филипп Клеман прокомментировал первый матч с Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Мы играем против команды, которую я очень хорошо знаю, потому что я играл против них четыре или пять лет назад. И многие игроки киевской команды еще здесь, так что этот проект они строили годами.

Матчи против Динамо будут действительно сложными, потому что они действительно сильны с мячом и создают хорошие комбинации, так что это другой уровень. Это другой стиль игры, и это действительно интересно сейчас как вызов".

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"Я не жду, что мы будем владеть мячом 60 процентов времени, нам это и не нужно, мы приехали сюда за результатом, а не только за владением мячом.

Конечно, мы хотим пройти отбор и сделаем для этого все возможное, но и Лига Европы не будет неудачей. В прошлом сезоне у нас было приятное путешествие в Лиге Европы, но, конечно, каждый хочет попасть в Лигу чемпионов", - приводит слова Клемана официальный сайт клуба.

Напомним, что номинально домашний для Динамо матч с Рейнджерс состоится во вторник, 6 августа, в польском Люблине и начнется в 21:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Рейнджерс.

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