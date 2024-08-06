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"Все настроены решительно": Защитник Рейнджерс - о матче с Динамо

Игрок шотландской команды оценил шансы соперников в квалификации Лиги чемпионов.
Сегодня, 13:52
Леон Балогун / Getty Images
Леон Балогун / Getty Images

Защитник Рейнджерс Леон Балогун поделился ожиданиями от первого матча с Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Я думаю, что все настроены очень решительно сыграть. Это большое событие для нас. Я не слишком переживаю из-за того, что сейчас только начало сезона. Все очень просто - если вы хотите играть в Лиге чемпионов, то нет большей мотивации в футболе".

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"Динамо - очень хорошая команда, очевидно, они показали очень сильную игру в матчах против Партизана, так что у них есть качество, качество есть и у нас.

Мы должны беспокоиться о себе и стараться играть в свой футбол и добиваться успеха", - цитирует Балогуна официальный сайт клуба.

Напомним, что номинально домашний для Динамо матч с Рейнджерс состоится во вторник, 6 августа, в польском Люблине и начнется в 21:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Рейнджерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рейнджерс Динамо Киев

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