Шевченко оценил победу Динамо над Рейнджерс
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал победу Динамо над Рейнджерс (2:0) в отборе Лиги чемпионов.
По словам функционера, киевляне добились важного результата, который поднял настроение украинцам.
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"У Динамо очень много болельщиков, поскольку это один из важнейших клубов Украины. И этот результат поднимет моральный дух людей и бойцов на передовой, которые продолжают бороться, но точно смотрели эту игру.
Мы должны верить и быть объединенными. Спорт занимает важное место в жизни украинцев. Многие болельщики смотрели эту игру. Я думаю, что сегодня очень хороший день для нас", - приводит слова Шевченко BBC.
В следующем раунде отбора Динамо сыграет против австрийского РБ Зальцбург. Матч пройдут 21 и 27 августа.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Рейнджерс - Динамо.
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