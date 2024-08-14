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Динамо - Зальцбург: утверждены даты и время начала матчей квалификации Лиги чемпионов

"Бело-синие" поборются с австрийскими "красными быками" за выход в основную стадию главного еврокубка.
Сегодня, 12:55
Динамо сыграет с Зальцбургом / Getty Images
Динамо сыграет с Зальцбургом / Getty Images

УЕФА утвердил даты и время начала матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Киевское Динамо на решающей стадии отбора главного европейского клубного турнира встретится с австрийским Зальцбургом.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, первый поединок, номинально домашний для Динамо, состоится в среду, 21 августа, в польском городе Люблин на Люблин Арене и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч будет сыгран во вторник, 27 августа, в Зальцбурге на стадионе Ред Булл Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по Киеву.

Напомним, что победитель противостояния между Динамо и Зальцбургом выйдет в основную стадию реформированной Лиги чемпионов - Фазу лиги. Проигравший отправится в Лигу Европы.

На ISPORT доступен прогноз на первый матч Динамо - Зальцбург.

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