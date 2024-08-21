УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов

УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов, который звучит перед проведением матчей турнира.

Ноты мелодии остались теми же, однако немного изменилось звучание музыкальных инструментов.

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Отметим, что с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32. Все они будут находиться в единой турнирной таблице и будут играть по швейцарской системе.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдет 31 мая 2025 года на стадионе Альянц Арена в Мюнхене.

Напомним, в среду, 21 августа, Динамо сыграет с Зальцбургом в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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