"Футболист Динамо был сумасшедшим": защитник Зальцбурга оценил поединок в отборе ЛЧ

Зальцбург обыграл Динамо (2:0) в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Защитник австрийской команды Амар Дедич прокомментировал этот поединок.

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"Мы играли с хорошим соперником и нам не было легко в этом поединке, мы получили хороший результат. Мы боролись, у нас были моменты, которыми мы воспользовались. Надо улучшать свою игру, ведь игроки Динамо создавали моменты. Все решится у нас дома.

Футбол – это эмоции. Один из игроков Динамо был немного сумасшедшим в первом тайме, но я не хочу говорить, кто именно", - приводит слова футболиста CANAL+ Sport Austria.

Ответный поединок состоится 27 августа.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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