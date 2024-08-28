Вратарь Зальцбурга похвалил Динамо: Во втором тайме действовали лучше

Киевское Динамо сыграло вничью с австрийским Зальцбургом (1:1) в ответном матче квалификационного раунда в Лигу чемпионов, но уступило по итогам двух матчевого противостояния (1:3).

Голкипер австрийцев Янис Бласвих подвел итоги поединка, похвалив футболистов Динамо:

"Мы ожидали, что сегодня будет сложно. В первом тайме у нас было несколько хороших моментов, но во втором «Динамо» действовало лучше, и наш прессинг был не столь эффективным.

Квалификация в Лигу чемпионов – это очень много значит для каждого игрока, который был сегодня на поле. В этом розыгрыше так много серьезных соперников с большим количеством качественных игроков. Но нет какого-то конкретного клуба, с которым я хотел бы встретиться", - цитирует Бласвиха УЕФА.

Напомним, в новом сезоне киевское Динамо сыграет в основном раунде Лиги Европы.

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