iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вратарь Зальцбурга похвалил Динамо: Во втором тайме действовали лучше

Янис Бласвих рад выходу в основной этап Лиги чемпионов.
Сегодня, 10:15
Янис Бласвих / Getty Images
Янис Бласвих / Getty Images

Киевское Динамо сыграло вничью с австрийским Зальцбургом (1:1) в ответном матче квалификационного раунда в Лигу чемпионов, но уступило по итогам двух матчевого противостояния (1:3).

Голкипер австрийцев Янис Бласвих подвел итоги поединка, похвалив футболистов Динамо:

"Мы ожидали, что сегодня будет сложно. В первом тайме у нас было несколько хороших моментов, но во втором «Динамо» действовало лучше, и наш прессинг был не столь эффективным.

Квалификация в Лигу чемпионов – это очень много значит для каждого игрока, который был сегодня на поле. В этом розыгрыше так много серьезных соперников с большим количеством качественных игроков. Но нет какого-то конкретного клуба, с которым я хотел бы встретиться", - цитирует Бласвиха УЕФА.

Напомним, в новом сезоне киевское Динамо сыграет в основном раунде Лиги Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Динамо ФК Зальцбург Янис Бласвих

Статьи по теме

Бражко поблагодарил ВСУ накануне матча против Зальцбурга в Лиге чемпионов Бражко поблагодарил ВСУ накануне матча против Зальцбурга в Лиге чемпионов
Тренер Зальцбурга - о матче с Динамо: Мы должны быть агрессивными Тренер Зальцбурга - о матче с Динамо: Мы должны быть агрессивными
Лидер ЛНЗ "пригрозил" Динамо после победы над Карпатами в УПЛ Лидер ЛНЗ "пригрозил" Динамо после победы над Карпатами в УПЛ
"Я поставлю на них деньги": Милевский удивил прогнозом на ответный матч между Динамо и Зальцбургом "Я поставлю на них деньги": Милевский удивил прогнозом на ответный матч между Динамо и Зальцбургом
Помочь журналистам

Видео

РБ Зальцбург - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов
РБ Зальцбург - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина12:52
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: Ворскла - Динамо, Шахтер - Заря, Полесье - Кривбасс и другие
Европа12:45
Ан-Наср Роналду нацелился на подписание футболиста немецкого топ-клуба
Олимпийские игры12:25
Классификация паралимпийцев: как понять обозначение видов в Париже-2024
Бокс12:20
Берланга назвал свое главное преимущество над Альваресом
Лига Чемпионов11:54
"При всем уважении": Милевский раскритиковал Шовковского
Украина11:30
Динамо Киев: "Бело-синие" сыграли вничью с Зальцбургом - дальше матч УПЛ
Лига Чемпионов11:10
Тренер Зальцбурга оценил уровень игры Динамо
Европа10:45
"Еле стоял на ногах, а потом повели его спать": Милевский сравнил Марадону с Брежневым
Лига Чемпионов10:15
"Трудно подобрать слова": защитник Зальцбурга оценил победу над Динамо
Лига Чемпионов10:15
Вратарь Зальцбурга похвалил Динамо: Во втором тайме действовали лучше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK