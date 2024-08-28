"Трудно подобрать слова": защитник Зальцбурга оценил победу над Динамо

Защитник Зальцбурга Амар Дедич высказался о победе над Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

По словам футболиста, австрийский футболист рад, что команде удалось попасть в основной раунд турнира.

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"Сейчас трудно подобрать слова. Отличные четыре игры – мы заслужили.

Конечно, было сложно, потому что мы знали, что Динамо будет давить на нас из-за результата в первой игре. И им это удалось. Но я все равно считаю, что мы хорошо оборонялись все 90 минут и заслужили выход дальше", - приводит слова игрока Kronen Zeitung.

Напомним, в третьем раунде квалификации Зальцбург обыграл Твенте – 2:1, 3:3.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Зальцбург - Динамо.

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