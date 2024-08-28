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Тренер Зальцбурга оценил уровень игры Динамо

Пепейн Лейндерс расхвалил команду Шовковского.
Сегодня, 11:10
Пепейн Лейндерс / Getty Images
Пепейн Лейндерс / Getty Images

Главный тренер Зальцбурга Пепейн Лейндерс поделился эмоциями после противостояния с Динамо (2:0, 1:1) в квалификации Лиги чемпионов.

По словам специалиста, подопечные Александра Шовковского показали достойную и хорошую игру.

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"Я сказал нашим игрокам, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. Вы все видели, насколько сильна команда Динамо, мы это увидели и в ответном матче. Киевляне заслуживают быть сильной командой. 

Впервые в истории две команды из Австрии будут играть в Лиге чемпионов, мы этого заслужили", - приводит слова тренера Kronen Zeitung.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Зальцбург - Динамо.

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