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"При всем уважении": Милевский раскритиковал Шовковского

Экс-форвард киевлян оценил замену Ярмоленко.
Сегодня, 11:54
Артем Милевский / instagram.com/timi1010
Артем Милевский / instagram.com/timi1010

Бывший нападающий Динамо Артем Милевский раскритиковал главного тренера команды Александра Шовковского.

Милевский остался недовольный тем, что наставник заменил Андрея Ярмоленко в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского Зальцбурга (1:1).

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"Нельзя снимать таких футболистов, как Ярмоленко. Менять, при всем уважении, на Волошина, снимать Бражко, снимать всех. Как когда-то говорил один тренер, нельзя убирать таких игроков, даже если они уже ходят. Ярмоленко очень опасен и даже если он будет просто ходить, то этим уже будет отвлекать защитников. Он может своей левой "клюшкой" выполнить и забить.

Вот, что я имею в виду. Я не хочу кому-то чего-то советовать, но есть моменты, которые ты понимаешь с возрастом. Нельзя менять Ярмоленко, как бы он ни устал. Его нельзя менять, потому что он может в любой момент выполнить своей левой "клюшкой" и забить. Это опасно для защитников и для Зальцбурга. Я смотрел всю игру. Все старались, как могли. Нет слов – просто молодцы", - сказал Милевский для ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Зальцбург - Динамо.

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