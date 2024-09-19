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Флик: Барселона стремится выиграть Лигу чемпионов

Коуч каталонцев поставил перед командой амбициозную цель.
Сегодня, 16:20
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Главный тренер каталонской Барселоны Ханси Флик озвучил задачу своей команды перед стартом "сине-гранатовых" в новом розыгрыше Лиги чемпионов:

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"Я думаю, что да. Такой клуб, как Барселона, хочет выигрывать титулы, а Лига чемпионов является лучшим соревнованием в мире. Мы все играем на высоком уровне и должны быть готовы играть против лучших.

Если ты не выкладываешься на 100%, тебе не место в этом турнире", - заявил Флик в комментарии Marca.

Напомним, Барселона стартует в Лиге чемпионов сегодня, 19 сентября, матчем против Монако. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ханс-Дитер Флик ФК Барселона

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