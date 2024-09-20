Украинец доволен победой своей команды в Сербии.

Португальская Бенфика победоносно стартовала в основном розыгрыше Лиги чемпионов, минимально одолев Црвену Звезду в Сербии.

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Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин подвел итоги матча, отметив важность победы лично для него:

"Начинаем с победы: + 3 очка. Лично для меня это важный результат. Спасибо команде и нашим болельщикам, которые с нами повсюду", - написал Анатолий.

Напомним, Сербия всячески братается с рф, что вызывает ненависть у всего украинского сообщества. Ранее киевское Динамо разгромило сербский Партизан в квалификации в Лигу чемпионов.

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