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Гасперини оценил уровень Шахтера перед матчем в Лиге чемпионов

Наставник Аталанты уверен, что команда сможет добыть положительный результат в поединке.
Вчера, 22:30
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

В среду, 2 октября, Аталанта сыграет с Шахтером в рамках Лиги чемпионов.

Главный тренер итальянской команды Джан Пьеро Гасперини поделился мнением по поводу "горняков".

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"Шахтер – очень быстрая команда, которая умеет контролировать мяч. Из атакующих игроков я бы выделил Георгия Судакова и Эгиналду. Они хорошо отыграли первый тайм против Болоньи. Вторая половина игры была другой, на месте Болоньи мы бы забили свой гол, им просто не повезло. 

В Лиге чемпионов нет слабых команд, а Шахтер – хорошая команда, чемпион своей страны. Нас ждет открытый матч, обе команды будут играть на победу", - приводит слова Гасперини TuttoMercatoWeb.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45.

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