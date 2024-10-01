Пушич назвал сильные стороны Аталанты перед матчем с Шахтером

В среду, 2 октября, Аталанта сыграет с Шахтером в рамках Лиги чемпионов.

Главный тренер украинской команды Марино Пушич высказался по поводу соперника.

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"Это победитель Лиги Европы УЕФА, это очень сильная команда – одна из лучших в Европе по показателям прошлого сезона и демонстрирует это на европейской арене, на уровне Лиги чемпионов.

Конечно, имеет специфическую манеру игры – очень сильно прессингует на определенных участках поля. Мы все знаем, как соперник давит на оппонентов, заставляет их прилагать максимум усилий. Мы знаем их сильные качества, но мы также знаем слабые стороны. И могу сказать, что это будет очень серьезная игра.

Каждая игра против Аталанты непростая. Но мы здесь как раз для того, чтобы играть такие матчи с такими соперниками. Эта игра потребует от нас многих вещей, но мы готовы многое отдать, чтобы хорошо выступить в этом турнире. Полагаю, завтрашний матч будет интересным.

Во время подобных матчей очень важно держать баланс между атакой и защитой и постоянно сконцентрироваться в каждом эпизоде ​​– в течение всех 95 минут, а может, и больше. Нужно много дисциплины, много баланса. Мы, конечно, не должны терять нашу идентичность. И это то, что мы собираемся завтра показать".

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45.

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