"Лучший момент сезона": в Испании оценили игру Лунина в матче против Лилля

Marca оценила вклад украинца в победу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

В рамках второго тура Лиги чемпионов Реал сенсационно проиграл Лиллю (0:1).

Испанское издание Marca оценило игру украинского вратаря Андрея Лунина, который провел свой первый матч в сезоне.

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"Украинец вернулся в ворота Реала из-за травмы Куртуа, и Мадрид играл спокойно с ним. Лига чемпионов - это турнир Лунина, и хотя команда проиграла, он был один из лучших в матче. Его двойной сейв заслуживает попасть в сборник лучших моментов сезона.

Барселоне после травмы тер Штегена пришлось выходить на рынок, но Мадрид может быть спокойным, зная, что у него есть кипер, без которого была бы невозможной победа в Лиге чемпионов прошлого сезона".

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Лилль - Реал.

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