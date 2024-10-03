"Лучший момент сезона": в Испании оценили игру Лунина в матче против Лилля
В рамках второго тура Лиги чемпионов Реал сенсационно проиграл Лиллю (0:1).
Испанское издание Marca оценило игру украинского вратаря Андрея Лунина, который провел свой первый матч в сезоне.
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"Украинец вернулся в ворота Реала из-за травмы Куртуа, и Мадрид играл спокойно с ним. Лига чемпионов - это турнир Лунина, и хотя команда проиграла, он был один из лучших в матче. Его двойной сейв заслуживает попасть в сборник лучших моментов сезона.
Барселоне после травмы тер Штегена пришлось выходить на рынок, но Мадрид может быть спокойным, зная, что у него есть кипер, без которого была бы невозможной победа в Лиге чемпионов прошлого сезона".
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Лилль - Реал.
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