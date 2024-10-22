Арсенал U-19 - Шахтер U-19 0:1: обзор матча и результат игры 22.10.2024
Во вторник, 22 октября, в рамках третьего тура основной части Юношеской Лиги УЕФА сошлись Арсенал и Шахтер.
К данному противостоянию команды подходили в равном положении, имея по одной победе и одному поражению после стартовых двух туров.
Команды могли бы сохранить этот паритет, сыграй они вничью, но украинцы оказались против подобного развития событий.
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Исход встречи решил один-единственный гол, который на свой счет записал Валентин Галонский на 14-й минуте первого тайма.
По ходу второй половины встречи "канониры" владели инициативой, пытаясь спастись от поражения, но сделать этого им не удалось - "горняки" удержали победный результат, который принес им очередные три очка.
Шахтер поднялся на десятое место, имея теперь шесть очков. Арсенал же идет на 26-й строчке с тремя баллами в активе.
Следующим оппонентом подопечных Алексея Белика будут сверстники из швейцарского Янг Бойз. Этот поединок состоится 6 ноября.
Статистика матча Арсенал - Шахтер третьего тура Юношеской Лиги УЕФА
Арсенал U-19 - Шахтер U-19 0:1
Гол: Галонский, 14.
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 6 - 5
Удары в створ: 3 - 1
Фолы: 19 - 10
Арсенал U-19: Сетфорд - Кларк (Салмон, 65), Кацурри, Хевен, Николз (Зецевич-Джон, 80) - Копли (Кейси, 58), Росяк, Дудзяк - Кабия, Аннус, Фердинанд (Бэйли-Джозеф, 58).
Шахтер U-19: Баглай - Дрозд, Башмарин, Костюк, Огарков - Бундаш, Тютюнов (Трифаненко, 73), Сметана, Цуканов (Стрельчук, 90+2), Галонский - Ломага (Петрук, 73).
Предупреждения: Ломага, Огарков, Бундаш.
Удаление: Бундаш, 90+8 (Шахтер, вторая желтая карточка).
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