iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал U-19 - Шахтер U-19 0:1: обзор матча и результат игры 22.10.2024

Украинский коллектив завоевал три очка в выездной еврокубковой игре.
Сегодня, 17:32
Шахтер U-19 / ФК Шахтер Донецк
Шахтер U-19 / ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 22 октября, в рамках третьего тура основной части Юношеской Лиги УЕФА сошлись Арсенал и Шахтер.

К данному противостоянию команды подходили в равном положении, имея по одной победе и одному поражению после стартовых двух туров.

Команды могли бы сохранить этот паритет, сыграй они вничью, но украинцы оказались против подобного развития событий.

Читай также: Арсенал - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Исход встречи решил один-единственный гол, который на свой счет записал Валентин Галонский на 14-й минуте первого тайма.

По ходу второй половины встречи "канониры" владели инициативой, пытаясь спастись от поражения, но сделать этого им не удалось - "горняки" удержали победный результат, который принес им очередные три очка.

Шахтер поднялся на десятое место, имея теперь шесть очков. Арсенал же идет на 26-й строчке с тремя баллами в активе.

Следующим оппонентом подопечных Алексея Белика будут сверстники из швейцарского Янг Бойз. Этот поединок состоится 6 ноября.

Статистика матча Арсенал - Шахтер третьего тура Юношеской Лиги УЕФА

Арсенал U-19 - Шахтер U-19 0:1
Гол: Галонский, 14.

Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 6 - 5
Удары в створ: 3 - 1
Фолы: 19 - 10

Арсенал U-19: Сетфорд - Кларк (Салмон, 65), Кацурри, Хевен, Николз (Зецевич-Джон, 80) - Копли (Кейси, 58), Росяк, Дудзяк - Кабия, Аннус, Фердинанд (Бэйли-Джозеф, 58).

Шахтер U-19: Баглай - Дрозд, Башмарин, Костюк, Огарков - Бундаш, Тютюнов (Трифаненко, 73), Сметана, Цуканов (Стрельчук, 90+2), Галонский - Ломага (Петрук, 73).

Предупреждения: Ломага, Огарков, Бундаш.

Удаление: Бундаш, 90+8 (Шахтер, вторая желтая карточка).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Шахтер Донецк Юношеская лига УЕФА

Статьи по теме

Календарь Шахтера: "горняки" сыграют третий матч в Лиге чемпионов Календарь Шахтера: "горняки" сыграют третий матч в Лиге чемпионов
Арсенал ищет варианты расширения стадиона, чтобы догнать конкурентов по доходам Арсенал ищет варианты расширения стадиона, чтобы догнать конкурентов по доходам
"Понимаем, что это одна из лучших команд мира": Сикан рассказал, чего ждать от матча с Арсеналом "Понимаем, что это одна из лучших команд мира": Сикан рассказал, чего ждать от матча с Арсеналом
"Не могу представить, какова их жизнь": Полузащитник Арсенала - о Шахтере "Не могу представить, какова их жизнь": Полузащитник Арсенала - о Шахтере
Помочь журналистам

Видео

Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя
Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика20:22
Магучих отложила свадьбу – Ярослава объяснила свое решение
Европа20:21
Кроос: Мне не нравится то, что футболисты переходят в Саудовскую Аравию
Формула 120:10
Вассер: Феррари не думает о Кубке конструкторов, нужно фокусироваться на каждой гонке
Европа19:42
Манчестер Юнайтед вел переговоры с представителями Хави
Европа19:24
Открытие этого сезона Бундеслиги попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ
Украина19:22
Дебютант сборной Украины продлил контракт с Шахтером - его сватали в Испанию
Европа18:55
Три французских клуба стали жертвами схемы с фальшивыми инвестициями в криптовалюту и бриллианты
НБА18:51
Свободные агенты и контракты НБА: команды выдали контракты в дедлайн продления новичков
Легкая атлетика18:20
Магучих: Заслуживаю звания лучшей легкоатлетки
Европа18:11
Тотти: Несколько клубов Серии А предлагали мне возобновить карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK