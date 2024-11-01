Шахтер - Янг Бойз: где смотреть матч Лиги чемпионов 01.11.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся на основном этапе Лиги чемпионов-2024/25.

В среду, 1 ноября, Шахтер встретится с Янг Бойзом в рамках четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов.

"Горняки" в нынешнем розыгрыше главного еврокубка провели три поединка: ничья с Болоньей (0:0), поражения от Аталанты (0:3) и Арсенала (0:1).

Швейцарский коллектив имеет три поражения: Астон Вилла (0:3), Барселона (0:5), Интер (0:1).

Матч Шахтер - Янг Бойз состоится в немецком Гельзенкирхене на Арене АуфШальке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Где и когда смотреть матч Шахтер - Янг Бойз

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Шахтер - Янг Бойз, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 1 ноября в 19:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине поединок между украинской и итальянской командами в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

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Где состоится матч Шахтер - Янг Бойз

Предстоящий матч с Янг Бойзом будет для Шахтера номинально домашним, ведь из-за полномасштабной войны россии против Украины донецкая команда не может играть на своем поле и вынуждена проводить поединки за границей.

Поединок состоится в немецком Гельзенкирхене. Матч состоится на Фельтинс-Арене или Арене АуфШальке для УЕФА, которая является домашней для футбольного клуба Шальке, а также здесь свои поединки проводила сборная Германии.

Арена является многофункциональной и используется для соревнований по другим видам спорта. В частности, на ней проводились хоккейные матчи, поединки по американскому футболу, спидвей, на стадионе проходит биатлонная Рождественская гонка, здесь дрался Владимир Кличко.

Вместимость стадиона, где состоится матч Шахтер - Янг Бойз, составляет 54 740 зрителей на международных футбольных поединках.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Шахтер - Янг Бойз.

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