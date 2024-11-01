iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер - Янг Бойз: где смотреть матч Лиги чемпионов 01.11.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся на основном этапе Лиги чемпионов-2024/25.
Сегодня, 11:52
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В среду, 1 ноября, Шахтер встретится с Янг Бойзом в рамках четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов.

"Горняки" в нынешнем розыгрыше главного еврокубка провели три поединка: ничья с Болоньей (0:0), поражения от Аталанты (0:3) и Арсенала (0:1).

Швейцарский коллектив имеет три поражения: Астон Вилла (0:3), Барселона (0:5), Интер (0:1).

Матч Шахтер - Янг Бойз состоится в немецком Гельзенкирхене на Арене АуфШальке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Читай также: Лига чемпионов: Барселона разгромила Баварию, Ман Сити унизил Спарту, поражения Атлетико и Бенфики

Где и когда смотреть матч Шахтер - Янг Бойз

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Шахтер - Янг Бойз, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 1 ноября в 19:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине поединок между украинской и итальянской командами в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Читай также: Лига чемпионов: Барселона разгромила Баварию, Ман Сити унизил Спарту, поражения Атлетико и Бенфики

Где состоится матч Шахтер - Янг Бойз

Предстоящий матч с Янг Бойзом будет для Шахтера номинально домашним, ведь из-за полномасштабной войны россии против Украины донецкая команда не может играть на своем поле и вынуждена проводить поединки за границей.

Поединок состоится в немецком Гельзенкирхене. Матч состоится на Фельтинс-Арене или Арене АуфШальке для УЕФА, которая является домашней для футбольного клуба Шальке, а также здесь свои поединки проводила сборная Германии.

Арена является многофункциональной и используется для соревнований по другим видам спорта. В частности, на ней проводились хоккейные матчи, поединки по американскому футболу, спидвей, на стадионе проходит биатлонная Рождественская гонка, здесь дрался Владимир Кличко.

Вместимость стадиона, где состоится матч Шахтер - Янг Бойз, составляет 54 740 зрителей на международных футбольных поединках.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Шахтер - Янг Бойз.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

BLAST Premier World Final 2024: Vitality разбили MOUZ, матч FaZe - Spirit в четвертьфинале BLAST Premier World Final 2024: Vitality разбили MOUZ, матч FaZe - Spirit в четвертьфинале
Менеджер Усика выбрал идеального соперника после реванша с Фьюри Менеджер Усика выбрал идеального соперника после реванша с Фьюри
Шахтер - Янг Бойз: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер - Янг Бойз: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Месси рассказал, сыграет ли на ЧМ-2026 Месси рассказал, сыграет ли на ЧМ-2026
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт12:17
BLAST Premier World Final 2024: Vitality разбили MOUZ, матч FaZe - Spirit в четвертьфинале
Бокс11:55
Менеджер Усика выбрал идеального соперника после реванша с Фьюри
Лига Чемпионов11:52
Шахтер - Янг Бойз: где смотреть матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов11:21
Шахтер - Янг Бойз: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Другие страны11:18
Месси рассказал, сыграет ли на ЧМ-2026
Лига Чемпионов10:53
Шахтер - Янг Бойз: прогноз на матч Лиги чемпионов
Европа10:44
Тренер Ромы озвучил причину отсутствия Довбика в последнем матче Серии А
Бокс10:25
Основатель Matchroom Boxing назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
Игровые10:00
Плей-офф MLB: Доджерс выиграли Мировую серию, одолев Янкис
Киберспорт09:57
BLAST Premier World Final 2024: онлайн-трансляция матчей MOUZ - Vitality, FaZe - Spirit
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK