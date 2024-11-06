"Невозможно объяснить": Лунин отреагировал на два подряд поражения Реала

Украинский голкипер высказался о последних неудачах мадридцев в поединках с Барселоной и Миланом.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин поделился мыслями о поражении от Милана в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

Накануне мадридская команда на своем поле уступила "россонери" со счетом 1:3, а перед этим также дома была разгромлена 0:4 Барселоной в Эль Класико.

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"Последние два поражения, которые мы потерпели, невозможно объяснить. Нам нужно отвлечься, провести действительно хороший анализ и быстро отреагировать.

Футбол, к сожалению, подбрасывает вам такие плохие моменты, тяжелые серии результатов. Это Реал, и мы должны всегда побеждать, никто не принимает оправданий", - приводит слова Лунина официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Реал впервые за длительный срок дважды подряд проиграл дома, пропустив три и более голов.

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