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Назван стартовый состав Шахтера на матч с Янг Бойзом

"Горняки" имеют шанс добыть первую победу в Лиге чемпионов.
Сегодня, 18:37
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

В среду, 6 ноября, донецкий Шахтер сыгарет с Янг Бойзом в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич огласил стартовый состав команды на матч.

Читай также: Шахтер - Янг Бойз: прогноз на матч Лиги чемпионов

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.

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