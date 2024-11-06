Назван стартовый состав Шахтера на матч с Янг Бойзом

В среду, 6 ноября, донецкий Шахтер сыгарет с Янг Бойзом в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич огласил стартовый состав команды на матч.

Читай также: Шахтер - Янг Бойз: прогноз на матч Лиги чемпионов

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!