Назван стартовый состав Шахтера на матч с Янг Бойзом
"Горняки" имеют шанс добыть первую победу в Лиге чемпионов.
В среду, 6 ноября, донецкий Шахтер сыгарет с Янг Бойзом в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.
Главный тренер "горняков" Марино Пушич огласил стартовый состав команды на матч.
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Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.
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