Астон Вилла получила самый курьезный пенальти в истории Лиги чемпионов

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Брюгге на своем поле принимал Астон Виллу.

Единственный гол, который был забит бельгийской команды, выдался очень курьезным.

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На старте начале второго тайма вратарь бирмингемцев Эмилиано Мартинес разыграл удар от ворот и отдал передачу на Тайрона Мингза, но защитник взял мяч в руки. Судья указал на пенальти.

Напомним, Шахтер с камбэком победил Янг Бойз в Лиге чемпионов.

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