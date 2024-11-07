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"Горжусь своими игроками": Пушич оценил победу над Янг Бойз

Тренер Шахтера поделился впечатлениями от успешного поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 10:55
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал матч четвертого тура Лиги чемпионов против Янг Бойз.

Накануне "горняки" одержали над соперником волевую победу со счетом 2:1, которая стала для них первой в нынешнем розыгрыше турнира.

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"В общем после просмотра этой игры я очень доволен выступлением: тем, как мы играли, и тем, как усердно мы работали в определенных моментах. Я очень горжусь своими футболистами и тем, что они показали сейчас в целом. Они заслуживают больших комплиментов за эту игру.

Мы никогда не меняем свой стиль. Конечно, всегда есть определенные детали во время игры, когда мы адаптируемся к определенным обстоятельствам или ситуациям, но мы так играем. Как я уже говорил, это наша проблема - делаем игру интересной до самого конца, не реализуя наши хорошие моменты, но мы их создаем, и это важно. Во многих моментах мы выходим и показываем качественный футбол. Я тоже наслаждался игрой со стороны, за исключением последних пяти минут, но это было очень интересно, потому что у соперника очень много физической силы, играет очень вертикально и пытается поймать нас благодаря хаотическим голам. Но повторюсь: наш командный дух, наша скорость работы были великолепны в этот вечер, и я очень горжусь этим выступлением.

Мы можем заканчивать игру гораздо раньше. Но, знаете ли, это футбол. У нас много молодых, талантливых игроков и не каждый шанс может быть голом. Для меня как тренера очень важно, чтобы мы создавали возможности - и то, как мы их создаем, является основой для развития и достижения высокого уровня. Но все наши нападающие очень много работают без мяча, поэтому я их тоже хвалю за эту часть игры.

Всегда легче, когда ты быстрее забиваешь и создаешь разницу в два гола, но должен сказать, что мы уступали 0:1 через неудачный момент, пытаясь строить атаку от собственных ворот - это то, чего я хотел, так что это вина не Бондаренко, а моя. Если хотите винить кого-то, вините меня, потому что я поставил своим игрокам такую ​​задачу. Но после этого момента мы продолжили играть как всегда, так, как хотели: играть в середине поля и искать возможности забить. И мы очень хорошо отыгрались сразу, в том же тайме, где уступали 0:1.

Поэтому я очень горжусь своими игроками, их силой духа. Не только силой духа, которую они продемонстрировали сейчас, но и силой духа на протяжении всего этого периода, потому что многие из вас знают или не знают, что мы работаем и живем не в нормальных условиях, особенно как футболисты и профессионалы: переезды, которые нам приходится делать, усилия, которые нам нужно прилагать. В общем, это действительно невероятно, что эти ребята показывают каждый день, поэтому я очень ими горжусь", - приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Шахтер - Янг Бойз (2:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Янг Бойз Марино Пушич

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Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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