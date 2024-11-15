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Шахтер снизил цены на билеты на матч против Баварии

Дончане прислушивались к критике болельщиков.
Сегодня, 18:14
Фанаты Баварии / Getty Images
Фанаты Баварии / Getty Images

Донецкий Шахтер принял решение снизить цены на билеты для болельщиков мюнхенской Баварии, которые приедут поддержать свою команду в Гельзенкирхен.

Это произошло после того, как фанаты "красных" выразили готовность бойкотировать поединок из-за завышенных цен.

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Ранее Шахтер предлагал билеты на стоячие места за 52 евро, а за сидячие – 105 евро. Теперь же на стоячие места цена билета равна 26 евро, а на сидячие – 45 евро.

Мюнхенские фанаты сообщат, что даже такие цены выше, чем были для болельщиков других клубов (23 и 28 евро соответственно на матчи против Аталанты, и 26 и 31 евро на поединке с Янг Бойз).

На ISPORT доступнырезультаты и календарь всех матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25, а также турнирная таблица соревнования.

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