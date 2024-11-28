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Впервые в истории Юношеской Лиги УЕФА игрок украинского клуба оформил хет-трик

Матвей Пономаренко вошел в историю.
Сегодня, 15:52
УПЛ
УПЛ

Форвард Динамо Матвей Пономаренко оформил первый хет-трик украинских клубов в Юношеской лиге УЕФА, сообщает УПЛ.

Нападающий трижды отличился в воротах команда 2 Коррика в рамках третьего раунда Пути чемпионов турнира.

Стоит сказать, что для достижения подобного результата игрокам украинских клубов понадобилось целых 112 матчей.

Отметим, что киевляне праздновали победу 5:0 и почти гарантировали себе выход в 1/16 финала. В свою очередь донецкий Шахтер сыграл вничью со сверстниками из ПСВ.

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