Впервые в истории Юношеской Лиги УЕФА игрок украинского клуба оформил хет-трик
Матвей Пономаренко вошел в историю.
Форвард Динамо Матвей Пономаренко оформил первый хет-трик украинских клубов в Юношеской лиге УЕФА, сообщает УПЛ.
Нападающий трижды отличился в воротах команда 2 Коррика в рамках третьего раунда Пути чемпионов турнира.
Стоит сказать, что для достижения подобного результата игрокам украинских клубов понадобилось целых 112 матчей.
Отметим, что киевляне праздновали победу 5:0 и почти гарантировали себе выход в 1/16 финала. В свою очередь донецкий Шахтер сыграл вничью со сверстниками из ПСВ.
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