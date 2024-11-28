Слот: Реал много раз был занозой в заднице у Ливерпуля

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал победу над мадридским Реалом.

Напомним, что накануне мерсисайдцыуверенно обыграли Реал в рамках Лиги чемпионов.

Слот признал, что эта победа является особенной, так как им удалось обыграть действующего чемпиона и команду, которая доминировала в Европы последние сезоны.

"Я бы не сказал, что чувства такие же, как и от любой другой игры, потому что вы знаете, насколько это особенный матч – против команды, которая столько раз выигрывала Лигу чемпионов и к тому же является действующим победителем.

Они доминировали последние несколько лет, а также много раз были занозой в заднице у Ливерпуля!

Мы знали, что это важная неделя, но я сказал игрокам, что когда она закончится, следующая неделя снова будет важной – предстоят матчи против Ньюкасла и Эвертона. Но дело не только в результате: за нашей игрой было приятно наблюдать", - приводит слова Слота Eurosport.

Ранее также сообщалось, что Карло Анчелотти установил новый рекорд.

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