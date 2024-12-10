Шахтер проиграл Баварии в Юношеской Лиги УЕФА
"Горняки" примут участие в плей-офф турнира.
Во вторник, 10 декабря, Шахтер сыграл с Баварией в рамках шестого тура Юношеской лиги УЕФА.
Немецкий коллектив сумел добыть победу, забив дважды.
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Авторами голов стали: Майкл Скотт и Самуэль Унзольд.
Шахтер U-19 - Бавария U-19 0:2
Голы: Скотт, 38, Унзельд, 80.
Отметим, что Шахтер по итогам шести туров основного этапа гарантировал себе участие в плей-офф турнира.
Сегодня основные команды проведут матч. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.
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