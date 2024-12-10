Шахтер проиграл Баварии в Юношеской Лиги УЕФА

Во вторник, 10 декабря, Шахтер сыграл с Баварией в рамках шестого тура Юношеской лиги УЕФА.

Немецкий коллектив сумел добыть победу, забив дважды.

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Авторами голов стали: Майкл Скотт и Самуэль Унзольд.

Шахтер U-19 - Бавария U-19 0:2

Голы: Скотт, 38, Унзельд, 80.

Отметим, что Шахтер по итогам шести туров основного этапа гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

Сегодня основные команды проведут матч. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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