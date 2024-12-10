Шахтер – Бавария: прогноз на матч Лиги чемпионов 10.12.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между украинской и немецкой командами.

Во вторник, 10 декабря, Шахтер встретится в номинально домашнем матче против мюнхенской Баварии в рамках шестого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В пяти предыдущих матчах Шахтер завоевал всего четыре очка, обыграв Янг Бойз и сыграв вничью в первом туре против Болонье. В свою очередь Бавария трижды победила, но также и потерпела два поражения.

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Матч Шахтер - Бавария состоится в Гельзенкирхене, Германия, которая является "домом" дончан в этом розыгрыше турнира. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Шахтер – Бавария

В предстоящем поединке эксперты считают очевидным фаворитом немецкую команду, отдавая явное преимущество в противостоянии с украинским коллективом.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Бавария

Победа Шахтера - 17

Ничья – 8,7

Победа Баварии - 1.16

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Баварии и Шахтера убьют, составляет 2,07, а на противоположный результат – 1.73.

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Статистика противостояния Шахтера и Баварии

Между собой команды встречались только дважды – в рамках розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2014/15 они сошлись на стадии 1/8 финала.

Тогда Бавария в первом же матче разбила "горняков" со счетом 7:0, а ответный матч завершился нулевой ничьей.

Напомним, на ISPORT будет доступна

онлайн-трансляция матча Шахтер - Бавария.

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