iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер – Бавария: прогноз на матч Лиги чемпионов 10.12.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между украинской и немецкой командами.
Сегодня, 09:39
Getty Images
Getty Images

Во вторник, 10 декабря, Шахтер встретится в номинально домашнем матче против мюнхенской Баварии в рамках шестого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В пяти предыдущих матчах Шахтер завоевал всего четыре очка, обыграв Янг Бойз и сыграв вничью в первом туре против Болонье. В свою очередь Бавария трижды победила, но также и потерпела два поражения.

Читай также: Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа

Матч Шахтер - Бавария состоится в Гельзенкирхене, Германия, которая является "домом" дончан в этом розыгрыше турнира. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Шахтер – Бавария

В предстоящем поединке эксперты считают очевидным фаворитом немецкую команду, отдавая явное преимущество в противостоянии с украинским коллективом.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Бавария

  • Победа Шахтера - 17
  • Ничья – 8,7
  • Победа Баварии - 1.16

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Баварии и Шахтера убьют, составляет 2,07, а на противоположный результат – 1.73.

Читай также: ПСВ - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Статистика противостояния Шахтера и Баварии
Между собой команды встречались только дважды – в рамках розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2014/15 они сошлись на стадии 1/8 финала.

Тогда Бавария в первом же матче разбила "горняков" со счетом 7:0, а ответный матч завершился нулевой ничьей.

Напомним, на ISPORT будет доступна
онлайн-трансляция матча Шахтер - Бавария.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Легенда" Ливерпуля перебралась в чемпионат Венгрии "Легенда" Ливерпуля перебралась в чемпионат Венгрии
NaVi снова проиграли и почти вылетели с ESL One Bangkok 2024 NaVi снова проиграли и почти вылетели с ESL One Bangkok 2024
Чемпіонат світу з плавання: четыре представителя Украины не преодолели квалификации Чемпіонат світу з плавання: четыре представителя Украины не преодолели квалификации
Бетербиев оценил шансы на бой с Усиком Бетербиев оценил шансы на бой с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа12:57
"Легенда" Ливерпуля перебралась в чемпионат Венгрии
Киберспорт12:42
NaVi снова проиграли и почти вылетели с ESL One Bangkok 2024
Олимпийские виды12:33
Чемпіонат світу з плавання: четыре представителя Украины не преодолели квалификации
Бокс12:04
Бетербиев оценил шансы на бой с Усиком
Европа11:40
Месси назвал футболиста, которого не мог терпеть
Бокс11:15
Кроуфорд оценил реванш Усик - Фьюри
Другие страны10:55
Эминем эпично спародировал празднование Криштиану Роналду
Бокс10:25
Хирн назвал интригу реванша между Усиком и Фьюри
Биатлон10:00
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
Бокс09:50
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK