Тренер Бенфики раскритиковал судейство в матче с Барселоной

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже остался недоволен судейством в матче с Барселоной.

Напомним, каталонцы неожиданно вырвали победу в самой концовке матча.

Однако Лаже считает, что Барселона забила победный гол только благодаря судейской ошибке, когда арбитр не поставил пенальти в ворота каталонцев. В результате чего в ответной атаке Рафинья забил гол.

"Испытываю жуткое разочарование результатом и вместе с тем огромную гордость за игру команды. Забить четыре гола и показать такой футбол, но то как мы пропускали – это расстраивает.

Что касается эпизода на 94-й минуте – думаю, это грубая ошибка судьи. Я говорю не только за себя и болельщиков – все эксперты страны признали, что это пенальти. Такие эпизоды арбитр должен трактовать одинаково: если назначаешь 11-метровый в пользу соперника, то и здесь назначай.

Мы были взбудоражены, требуя пенальти, но нужно было остановить игру с помощью фола и не позволять игроку Барселоны Рафинье пробежать полполя и забить", - приводит слова Лаже A Bola.

Напомним, в том же матче Трубин отличился результативной ошибкой.

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