iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Бенфики раскритиковал судейство в матче с Барселоной

Бруну Лаже недоволен неназначенным пенальти.
Сегодня, 09:20
Бруну Лаже / Getty Images
Бруну Лаже / Getty Images

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже остался недоволен судейством в матче с Барселоной.

Напомним, каталонцы неожиданно вырвали победу в самой концовке матча.

Однако Лаже считает, что Барселона забила победный гол только благодаря судейской ошибке, когда арбитр не поставил пенальти в ворота каталонцев. В результате чего в ответной атаке Рафинья забил гол.

"Испытываю жуткое разочарование результатом и вместе с тем огромную гордость за игру команды. Забить четыре гола и показать такой футбол, но то как мы пропускали – это расстраивает.

Что касается эпизода на 94-й минуте – думаю, это грубая ошибка судьи. Я говорю не только за себя и болельщиков – все эксперты страны признали, что это пенальти. Такие эпизоды арбитр должен трактовать одинаково: если назначаешь 11-метровый в пользу соперника, то и здесь назначай.

Мы были взбудоражены, требуя пенальти, но нужно было остановить игру с помощью фола и не позволять игроку Барселоны Рафинье пробежать полполя и забить", - приводит слова Лаже A Bola.

Напомним,  в том же матче Трубин отличился результативной ошибкой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон

Статьи по теме

Бенфика благодаря Трубину выиграла Кубок португальской лиги Бенфика благодаря Трубину выиграла Кубок португальской лиги
Бенфика опровергла обвинения и заявила, что намерена защищаться Бенфика опровергла обвинения и заявила, что намерена защищаться
Клуб украинца могут отстранить от спортивных соревнований на срок до трех лет Клуб украинца могут отстранить от спортивных соревнований на срок до трех лет
Манчестер Юнайтед задумался о возвращении игрока, которого продал прошлым летом Манчестер Юнайтед задумался о возвращении игрока, которого продал прошлым летом
Помочь журналистам

Видео

Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Реала и Жироны в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
просмотров

Последние новости

Европа10:39
Боруссия Дортмунд впервые за более чем 20 лет проиграла 4 матча подряд
Европа10:19
Боруссия уволила Шахина после поражения Болоньи
Формула 109:58
Магнуссен нашел себе место в Формуле-1
Европа09:54
Салах вписал себя в еврокубковую историю Ливерпуля бомбардирским достижением
НБА09:25
ЛеБрон установил очередной возрастной рекорд НБА
Лига Чемпионов09:20
Тренер Бенфики раскритиковал судейство в матче с Барселоной
НХЛ08:40
НХЛ: Рейнджерс разгромили Оттаву, Нэшвилл выиграл в перестрелке с Сан-Хосе
НБА08:05
НБА: Денвер разгромил Филадельфию, Лейкерс обыграли Вашингтон
Европа07:35
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Реала и Жироны в Лиге чемпионов
Теннис07:20
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK