"Фантастическое выступление": Пушич назвал причину победы Шахтера над Брестом
Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал победу над Брестом (2:0) в седьмом туре Лиги чемпионов.
Специалист доволен, как его подопечные выполнили требования и показали желание победить.
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"Мы все очень счастливы. Было очень тяжело готовиться к этому матчу, но мы сыграли очень зрело и провели фантастический первый тайм. Единственное, на что я жалуюсь, это то, что мы забили всего два мяча.
Во втором тайме мы тоже контролировали ход игры и не позволили им отыграться. Мы играли в отличный футбол, это было фантастическое выступление моей команды. Я очень горжусь.
Очень трудно предсказать, сколько очков нужно будет набрать, чтобы пройти дальше. Я рад, что у нас все еще есть шанс на это в 8-м туре. В футболе все возможно, и мы обязательно сыграем на победу против Боруссии Д".
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Брест.
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