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"Фантастическое выступление": Пушич назвал причину победы Шахтера над Брестом

Наставник "горняков" отметил желание игроков в Лиге чемпионов.
Сегодня, 00:52
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал победу над Брестом (2:0) в седьмом туре Лиги чемпионов.

Специалист доволен, как его подопечные выполнили требования и показали желание победить.

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"Мы все очень счастливы. Было очень тяжело готовиться к этому матчу, но мы сыграли очень зрело и провели фантастический первый тайм. Единственное, на что я жалуюсь, это то, что мы забили всего два мяча.

Во втором тайме мы тоже контролировали ход игры и не позволили им отыграться. Мы играли в отличный футбол, это было фантастическое выступление моей команды. Я очень горжусь.

Очень трудно предсказать, сколько очков нужно будет набрать, чтобы пройти дальше. Я рад, что у нас все еще есть шанс на это в 8-м туре. В футболе все возможно, и мы обязательно сыграем на победу против Боруссии Д".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Брест.

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Источник: УЕФА

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Шахтер - Брест 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Брест 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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