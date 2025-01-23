"Фантастическое выступление": Пушич назвал причину победы Шахтера над Брестом

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал победу над Брестом (2:0) в седьмом туре Лиги чемпионов.

Специалист доволен, как его подопечные выполнили требования и показали желание победить.

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"Мы все очень счастливы. Было очень тяжело готовиться к этому матчу, но мы сыграли очень зрело и провели фантастический первый тайм. Единственное, на что я жалуюсь, это то, что мы забили всего два мяча.

Во втором тайме мы тоже контролировали ход игры и не позволили им отыграться. Мы играли в отличный футбол, это было фантастическое выступление моей команды. Я очень горжусь.

Очень трудно предсказать, сколько очков нужно будет набрать, чтобы пройти дальше. Я рад, что у нас все еще есть шанс на это в 8-м туре. В футболе все возможно, и мы обязательно сыграем на победу против Боруссии Д".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Брест.

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