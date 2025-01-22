"Очень грустно, что ты уходишь": Тренер Шахтера попрощался с Сиканом

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал переход нападающего Даниила Сикана в Трабзонспор.

Сегодня украинский форвард официально присоединился к турецкому клубу.

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"Для меня как для тренера это всегда особый момент. Во-первых, должен признать, что мне несколько грустно, потому что Сикан не только ценный игрок для нас, он всегда усердно работал, всегда был готов помогать команде, был нашим первым нападающим, который забивал много голов, всегда был готов играть, прилагал много усилий в каждой игре, делал все возможное. Учитывая это мне тебя будет очень не хватать - и как человека, как профессионала, настоящего командного игрока, и как парня, который сделал все, что мог, для команды.

Поэтому мне, конечно, очень-очень грустно, что ты уходишь, одновременно я горжусь тобой, ведь каждый человек имеет амбиции, и это хорошо. У тебя, безусловно, тоже много амбиций, и теперь настало твое время, чтобы реализовывать их. Очень рад, что ты сделаешь следующий шаг, переходя в другой клуб. Полностью убежден, что там ты тоже будешь прекрасно выступать. Благодарю тебя всего от всего сердца.

Думаю, что говорю от имени всех наших работников и игроков, твоих партнеров по команде. Ты отлично поработал для клуба Шахтер, и мы никогда не знаем, что будет в будущем, но я желаю тебе много удачи, успехов и счастья в твоем новом приключении. Оставайся на связи. Спасибо!" - приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Ранее Трабзонспор оценил подписание Сикана.

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