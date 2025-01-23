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"Если забьешь, то так отпразднуешь?": Судаков исполнил желание дочки после гола в Лиге чемпионов

Украинец помог Шахтеру обыграть Брест.
Сегодня, 09:55
Георгий Судаков с семьей / instagram.com/sudakov_11
Георгий Судаков с семьей / instagram.com/sudakov_11

В рамках седьмого тура Лиги чемпионов Шахтер в номинальном домашнем поединке обыграл Брест.

Один из голов в составе украинской команды забил Георгий Судаков. Полузащитник реализовал пенальти, пробив паненкой.

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После гола украинец отпраздновал особым образом, подняв по два пальца на руках.

Как оказалось, именно такое празднование хотела видеть дочь Судакова Милана.

"Папа, если забьешь, так отпразднуешь? Конечно", - пообещал Георгий.

В текущем сезоне Судаков провел за Шахтер 24 матча, в которых забил десять голов и сделал три голевые передачи.

Ранее жена Гвардиолы впервые с момента разрыва нарушила молчание.

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