"Если забьешь, то так отпразднуешь?": Судаков исполнил желание дочки после гола в Лиге чемпионов
В рамках седьмого тура Лиги чемпионов Шахтер в номинальном домашнем поединке обыграл Брест.
Один из голов в составе украинской команды забил Георгий Судаков. Полузащитник реализовал пенальти, пробив паненкой.
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После гола украинец отпраздновал особым образом, подняв по два пальца на руках.
Как оказалось, именно такое празднование хотела видеть дочь Судакова Милана.
"Папа, если забьешь, так отпразднуешь? Конечно", - пообещал Георгий.
В текущем сезоне Судаков провел за Шахтер 24 матча, в которых забил десять голов и сделал три голевые передачи.
Ранее жена Гвардиолы впервые с момента разрыва нарушила молчание.
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